Welchen Oldtimer fahren die Deutschen am liebsten? Eine Oldtimer-Studie hat die Klassiker, die am häufigsten auf unseren Straßen unterwegs sind, aufgelistet. Dabei liegt der VW Käfer schon längst nicht mehr auf Platz 1.
Wer einst die Zulassungsstatistiken (Hier geht es zu den aktuellen KBA-Zulassungszahlen) beherrschte, stellt heute, im Jahr 2025, auch die beliebtesten Oldtimer Deutschlands? Nicht unbedingt: Das Fehlen von Kleinwagen aus Frankreich und Italien zeigt, dass es auch gute Rostvorsorge, Teileversorgung und nicht zuletzt gewissenhafte Besitzer:innen braucht, um die Jahrzehnte eines Autolebens zu überstehen. Als beste Beispiele für den Effekt artgerechter Garagenhaltung (aber auch einer lange Modellhistorie) gelten wiederum Porsche 911 und Mercedes SL, die es deshalb auch völlig zu Recht verdienen, in den Top-10 zu landen.
Veröffentlicht haben dieses Ranking die Marktanalysten Wolk & Nikolic/BBE Automotive in ihrer Oldtimer-Studie 2025. Betrachtet wurden KBA-Daten zu allen Autos, die zum 1. Januar 2025 mindestens 30 Jahre alt waren. Dabei spielte es zunächst keine Rolle, ob die betreffenden Autos auch mit einem H-Kennzeichen unterwegs sind, denn dieses lohnt sich aus verschiedenen Gründen nicht immer zwingend. Modelle werden generationenübergreifend gelistet, womit wir wieder bei 911 und SL wären. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon
Der Mercedes 560 SEC von Bruno Sacco im Fahrbericht (Video):
BMW 3er schlägt VW Käfer: Das sind die beliebtesten Oldtimer Deutschlands 2025
Aber natürlich ist es abseits der mondän-muskulösen Klassiker aus Stuttgart vor allem die Brot-und-Butter-Fraktion, die die vorderen Plätze beim Ranking belegt. Ganz klar erkennbar ist aber: Die jungen Oldtimer nehmen stark zu, weshalb auch der VW Käfer schon längst nicht mehr die Spitze für sich beanspruchen kann. Auch wenn er in den Köpfen noch immer als der deutsche Oldtimer schlechthin gilt. Übrigens: Etwa 1,67 Mio Ü30-Autos fahren laut Studie in Deutschland herum, davon besitzen VW und Mercedes mit 22 beziehungsweise 21 Prozent den Löwenanteil. Dahinter folgen BMW (7 Prozent), Audi, Opel und Porsche (alle jeweils 5 Prozent).
Darüber hinaus hat die Studie aber noch viele weitere Aspekte der Oldtimerei beleuchtet. So ergab eine Befragung von 2254 Personen, dass sich ganze 82 Prozent darüber freuen, wenn sie einen Oldtimer auf der Straße sehen. 41 Prozent interessieren sich für die automobilen Klassiker, dennoch würden sich nur 19 Prozent einen Oldtimer anschaffen wollen. Auch machen die Marktanalysten darauf aufmerksam, dass ein eklatanter Fachkräftemangel entstehen könnte, weil auch das auf alte Autos spezialisierte Werkstatt-Personal allmählich in den Ruhestand wechselt. Ebenfalls kritisch sieht es um die Teileversorgung aus, die je nach Marke stark variiert und im schlimmsten Fall künftig zu Stilllegungen führen könnte.
Die Bildergalerie zeigt die Top-10 der beliebtesten Oldtimer Deutschlands 2025!