Welchen Oldtimer fahren die Deutschen am liebsten? Eine Oldtimer-Studie hat die Klassiker, die am häufigsten auf unseren Straßen unterwegs sind, aufgelistet. Dabei liegt der VW Käfer schon längst nicht mehr auf Platz 1.

Platz 1: 108.679! So viele VW Golf, die mindestens 30 Jahre alt sind, fahren auf Deutschlands Straßen. Vom 1,1er-Urgolf übers Cabrio bis hin zum 210 PS (155 kW) starken Über-Kompakten G60 Limited. Und so schnell wird das Wachstum (2019 waren es noch 26.074 Exemplare über 30 Jahre) auch nicht abnehmen: 2027 ist der ewig währende und vier Millionen Mal gebaute Golf 4 reif fürs H-Kennzeichen.

Platz 2: Wer 1980 den VW Golf in der Neuzulassungsstatistik schlagen kann, der hat auch 2025 große Chancen auf einen Rang ganz oben bei den beliebtesten Oldtimern Deutschlands. 100.924 sind in der Bundesrepublik unterwegs. Dazu muss aber auch gesagt werden, dass ihr Nachfolger W124, die spätere E-Klasse, für diese Summe auch mit hinzugezählt wurde.

Platz 3: 65.084 Exemplare des Praktiker-Evergreens fahren noch in Deutschland herum, verteilt auf die Generationen T1, T2, T3 und T4. Nicht zuletzt aufgrund des Camping-Trends dürfte der Bestand dank Importen und Restaurierungen weiter gewachsen sein.

Platz 4: Die mittlerweile 50 Jahre alte Modellreihe bietet unzählige Highlights und ähnlich viel Aufbewahrungs-Potenzial – einmal abgesehen von extrem verbastelten und runtergerockten Exemplaren der E30- und E36er-Baureihe. Apropos E36: Mit der gut 2,7 Mio Mal gefertigten Mittelklasse-Generation rücken seit 1990 unzählige Autos in den Ü30-Club. Stand 2025 gibt das KBA 62.903 Exemplare in Deutschland an.

Platz 5: 2019 noch die einsame Spitze, haben diverse jüngere Modelle aufgeholt. Der Grund: Mit dem schrittweise erfolgten Rückgang der VW Käfer-Produktion und ihrem endgültigen Ende in Mexiko 2003 rücken kaum noch Fahrzeuge ins Oldtimeralter nach. Mit 56.843 Exemplaren in Deutschland hat der Bestand allmählich seine Spitze erreicht.

Platz 6: Der Mercedes SL gehört zu den ältesten, noch immer bestehenden Baureihen in Deutschland. Fünf Generationen des edlen Cabrios (und Coupés) befinden sich Stand 2025 im Oldtimer-Alter, dementsprechend groß ist der Bestand: 49.960 Exemplare meldet das KBA. 76 Prozent damit übrigens tatsächlich auch mit H-Kennzeichen.

Platz 7: Auch der Mercedes 190 gehört zu den jüngeren Klassikern, die noch nicht aus dem tagtäglichen Straßenbild verschwunden sind. Kein Wunder: 45.254 Autos der von 1982 bis 1993 gefertigten Mittelklasse sind in Deutschland verblieben.

Platz 8: Mit der Audi-Mittelklasse hätten wir nicht unbedingt in diesem Ranking gerechnet, aber gerade die jüngste Baureihe B4 (von 1991 bis 1995 gebaut), trifft man auch hier und da noch im Alltagseinsatz auf den Straßen an. Zu dieser Theorie passt auch die H-Kennzeichen-Quote: Nur knapp ein Viertel der 41.437 in Deutschland gelisteten Exemplare fährt mit Oldtimer-Abzeichen.

Platz 9: Obwohl auf jeder Oldtimer-Rallye inflationär vertreten, schafft es der Porsche 911 mit 38.937 Exemplaren über 30 Jahren nur auf Rang neun. Aber: Mit dem 996 rutscht allmählich eine der meistgebauten Elfer-Baureihen ins H-Alter, sodass der Porsche klar eine steigende Tendenz vorzuweisen hat.

Platz 10: Der große kleine Volkswagen des Ostens hat es geschafft, den Fall der DDR zu überleben. Noch 35.174 Trabant rumpeln im Zweitakt auf deutschen Straßen. Wegen des fehlenden Geldspar-Potenzials – der 26 Jahre lang gefertigte 601er hatte nur 0,6 l Hubraum – fahren aber nur 17 Prozent davon mit einem H-Kennzeichen.

Eine Studie der Marktanalysten Wolk & Nikolic/BBE Automotive mithilfe von KBA-Daten hat ergeben, welche Oldtimer in Deutschland am häufigsten vertreten sind. Der Dauerläufer VW Käfer, 2019 noch Platz 1, wurde mittlerweile von der Spitze verdrängt.

Wer einst die Zulassungsstatistiken (Hier geht es zu den aktuellen KBA-Zulassungszahlen) beherrschte, stellt heute, im Jahr 2025, auch die beliebtesten Oldtimer Deutschlands? Nicht unbedingt: Das Fehlen von Kleinwagen aus Frankreich und Italien zeigt, dass es auch gute Rostvorsorge, Teileversorgung und nicht zuletzt gewissenhafte Besitzer:innen braucht, um die Jahrzehnte eines Autolebens zu überstehen. Als beste Beispiele für den Effekt artgerechter Garagenhaltung (aber auch einer lange Modellhistorie) gelten wiederum Porsche 911 und Mercedes SL, die es deshalb auch völlig zu Recht verdienen, in den Top-10 zu landen.

Veröffentlicht haben dieses Ranking die Marktanalysten Wolk & Nikolic/BBE Automotive in ihrer Oldtimer-Studie 2025. Betrachtet wurden KBA-Daten zu allen Autos, die zum 1. Januar 2025 mindestens 30 Jahre alt waren. Dabei spielte es zunächst keine Rolle, ob die betreffenden Autos auch mit einem H-Kennzeichen unterwegs sind, denn dieses lohnt sich aus verschiedenen Gründen nicht immer zwingend. Modelle werden generationenübergreifend gelistet, womit wir wieder bei 911 und SL wären.

BMW 3er schlägt VW Käfer: Das sind die beliebtesten Oldtimer Deutschlands 2025

Aber natürlich ist es abseits der mondän-muskulösen Klassiker aus Stuttgart vor allem die Brot-und-Butter-Fraktion, die die vorderen Plätze beim Ranking belegt. Ganz klar erkennbar ist aber: Die jungen Oldtimer nehmen stark zu, weshalb auch der VW Käfer schon längst nicht mehr die Spitze für sich beanspruchen kann. Auch wenn er in den Köpfen noch immer als der deutsche Oldtimer schlechthin gilt. Übrigens: Etwa 1,67 Mio Ü30-Autos fahren laut Studie in Deutschland herum, davon besitzen VW und Mercedes mit 22 beziehungsweise 21 Prozent den Löwenanteil. Dahinter folgen BMW (7 Prozent), Audi, Opel und Porsche (alle jeweils 5 Prozent).

Darüber hinaus hat die Studie aber noch viele weitere Aspekte der Oldtimerei beleuchtet. So ergab eine Befragung von 2254 Personen, dass sich ganze 82 Prozent darüber freuen, wenn sie einen Oldtimer auf der Straße sehen. 41 Prozent interessieren sich für die automobilen Klassiker, dennoch würden sich nur 19 Prozent einen Oldtimer anschaffen wollen. Auch machen die Marktanalysten darauf aufmerksam, dass ein eklatanter Fachkräftemangel entstehen könnte, weil auch das auf alte Autos spezialisierte Werkstatt-Personal allmählich in den Ruhestand wechselt. Ebenfalls kritisch sieht es um die Teileversorgung aus, die je nach Marke stark variiert und im schlimmsten Fall künftig zu Stilllegungen führen könnte.

