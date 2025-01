Hier gibts bis zu 39 Prozent auf Kfz-Batterieladegeräte

Gehen die Temperaturen in den Keller, versagt auch so manche Autobatterie. Ein Kfz-Batterieladegerät kann Autos, die nur für kurze Strecken oder gelegentlich genutzt werden, wieder zum Leben erwecken. Wie gut, dass es die Helfer aktuell günstiger gibt!

Temperaturen um den Gefrierpunkt sorgen mit Schnee und Glätte nicht nur im Straßenverkehr für Probleme (die aktuelle Stauprognose, hier), sondern machen auch schwachen Autobatterien zu schaffen. Denn häufige Kaltstarts und die Nutzung vieler Verbraucher – von Heckscheibenheizung bis zur Sitzheizung (so nachrüsten) – schwächen vor allem ältere Batterien stark. Konsequenz: Das Auto springt nicht mehr an (so das Auto überbrücken). Das bedeutet nicht automatisch, dass eine neue Starterbatterie hermuss. Batterieladegeräte helfen platten, aber technisch intakten Batterien wieder zu neuen Kräften. Online gibt es aktuell sogar ordentlich Sparpotenzial beim Kauf eines Ladegeräts für die Kfz-Batterie. Wo, zeigen wir hier!

Kfz-Batterieladegeräte im Angebot

AEG 20-A-Batterieladegerät für 12/24V

Mit dem AEG-Batterieladegerät mit 20 A Ladestrom lassen sich müde Gel-, EFB-, AGM- oder Blei-Säure-Batterien mit zwölf und 24 V Spannung wieder munter machen. Das vollautomatische Ladegerät bietet zudem Diagnose-, Rettungs- und Wartungsfunktionen neben ihrem Haupteinsatzgebiet, dem Laden der Batterie. Zusätzlich bietet das Ladegerät eine temperaturabhängige Ladekennlinie, die sowohl bei Kälte als auch sommerlicher Hitze für einen optimierten Ladevorgang sorgen soll. Aktuell lassen sich beim Kauf sogar 39 Prozent gegenüber des Normalpreises sparen.



Einhell CE-BC 10 M

Auch das intelligente Ladegerät CE-BC 10 M von Einhell ist aktuell im Preis reduziert: 25 Prozent lassen sich bei Amazon sparen. Dafür bekommen Autofahrer:innen mit Startproblemen ein Ladegerät mit zehn Ampere Ladestrom, dass sich ausschließlich zum Laden von 12-V-Batterien (Gel, AGM, Blei-Säure) eignet. Dafür gibt es vom Hersteller einen "Wintermodus", der auch das Wiederbeleben einer tiefenentladenen Batterie bei Außentemperaturen von unter fünf Grad Celsius ermöglicht.



CTEK MXS 5.0

Das Ladegerät CTEK MXS 5.0 ist ebenfalls nur für das Laden von 12-V-Batterien, also Pkw und Kleintransporter, geeignet. Das Ladegerät mit aktuell 21 Prozent Rabatt bietet dafür aber einiges an Funktionen, darunter der Rekonditionierungsmodus für tiefenentladene Batterien oder Akkus in schlechtem Zustand, ein spezieller AGM-Modus für schnellere Ladezeiten bei gesteigerter Lebensdauer oder eine vom Hersteller patentierte Entsulfatierungsfunktion, die den Zustand lang ungenutzter Batterien verbessert.



Dino Kraftpaket 4A-Ladegerät

Wer neben dem Auto auch ein Motorrad mit schwacher Batterie in der Einfahrt stehen hat, kann mit dem intelligenten Ladegerät von Dino Kraftpaket beide Batterien aufladen. Denn das Gerät mit vier Ampere Ladestrom ist für das Laden von Batterien mit sechs und zwölf Volt Spannung geeignet. Das kompakte Ladegerät deckt dabei eine große Bandbreite an Batterietypen (AGM, Gel, EFB, Blei-Säure) ab. Bei Amazon lassen sich aktuell 17 Prozent bei Kauf des Dino-Kraftpaket-Geräts sparen.



Wie benutzt man ein Batterieladegerät richtig?

Damit ein Batterieladegerät nicht noch mehr Schaden anrichtet, muss es korrekt angeklemmt werden (so eine Autobatterie richtig laden). Folgende Schritte sind dabei zu beachten: