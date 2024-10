Automatische Auto-Pfändung: Ford-Patent

Autonom fahrende Autos machen künftig nicht nur ihren Besitzer:innen das Leben leichter, sondern auch Abschleppunternehmen. Ein Ford-Patent sieht nämlich vor, dass sich die Fahrzeuge bei stockenden Zahlungen automatisch zur Pfändung begeben.

Der in den USA sehr beliebte Ford F-150 elektrifiziert derzeit als Lightning das amerikanische Hinterland. Autos wie den stromernden Pick-up für 56.000 US-Dollar (Stand: März 2023) können sich viele aber nur mit Kredit leisten. Und falls der nicht ordnungsgemäß abbezahlt wird, greift womöglich künftig das neue Patent von Ford ein. Dieses sieht schrittweise Verwarnungen bis hin zu einer automatischen Auto-Verpfändung vor. So könnten in der ersten Stufe Hinweise zu den fälligen Zahlungen auf dem Infotainmentdisplay auftauchen, verbunden mit nervtötenden akustischen Signalen á la Anschnall-Warnton. Weitere Maßnahmen sehen den Entzug von Komfort-Funktionen wie der Klimaanlage oder dem Radio vor. Auch die Funk-Entriegelung könnte Ford abschalten, sodass die Türen mit den friemeligen Notschlössern per Hand aufgeschlossen werden müssten. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Ford F-150 (2024) Facelift für den Verbrenner

Leslie & Cars fährt den Ford Mustang Mach-E (2021) im Video:

Ford-Patent ermöglicht automatische Auto-Pfändungen