Rund 480.000 Autofahrer in Deutschland dürften sich über einen aktuellen Beschluss des Bundeskabinetts gerade gehörig ärgern. Deswegen wird Autogas (LPG) nämlich in Zukunft wesentlich teurer. Um welchen Beschluss es sich handelt, ab wann er in Kraft tritt und was für Fahrer von Erdgasautos gilt, zeigen wir im Video.

