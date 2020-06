Der Steuervorteil für Autogas wird entgegen des Vorhabens von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) nicht gestrichen, sondern bis 2022 verlängert. Der Steuervorteil für LPG macht rund ein Drittel des Gesamtpreises aus.

Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestags hat sich am Mittwoch, 31. Mai 2017, auf eine Verlängerung des Steuervorteils für Autogas (LPG) bis Ende 2022 verständigt. Autogasnutzer können damit auch künftig von einer vergünstigten Energiesteuer profitieren. "Die Entscheidung des Finanzausschusses sendet ein eindeutiges Signal, dass Autogas im Mobilitätsmarkt der Zukunft als schadstoffarmer und bezahlbarer alternativer Kraftstoff auch weiterhin eine große Bedeutung zukommen wird", kommentiert Uwe Thomsen, Geschäftsführer der Propan Rheingas GmbH & Co.KG. Autogas ist in Deutschland der wichtigste alternative Kraftstoff. Mit 7000 Autogas-Tankstellen bundesweit und über 40.000 Tankstellen in Europa hat die Flüssiggaswirtschaft in den letzten 15 Jahren bereits ein flächendeckendes Netz aufgebaut. Mehr zum Thema: Alles zur Pkw-Maut

Steuervorteil für Autogas (LPG) verlängert

Zuvor hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für eine Streichung des LPG-Steuervorteils stark gemacht und das Bundeskabinett Anfang des Jahres 2017 beschlossen, den Steuervorteil für Autogas ab 2019 zu streichen. Der Vorstoß war auf massive Kritik gestoßen, nicht letzt, da die Entscheidung im Widerspruch zum Koalitionsvertrag von 2013 und dem Beschluss des Deutschen Bundestages im Juli 2015 gestand hatte. Im März 2017 hatte sich der Bundesrat über den Steuervorteil für Autogas beraten und in seiner Stellungnahme für eine Verlängerung des Steuervorteils ausgesprochen. Derzeit sind rund 480.000 Autofahrer mit Autogas unterwegs und profitieren vom Steuervorteil für Autogas, der 20 Cent pro Kilo Kraftstoff beträgt. Das entspricht etwa einem Drittel des Preises für LPG.