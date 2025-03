Der Winterschlaf ist vorbei, und viele Oldtimer oder eingelagerte Autos dürfen wieder auf die Straße – sei es dank Saisonkennzeichen oder weil Salz und Matsch verschwunden sind. Doch nach langer Standzeit ist ein Frühjahrscheck ratsam. Mit den richtigen Mitteln zu den passenden Preisen geht das leicht von der Hand.

Zubehör für den Saisonstart im Angebot: Starke Deals auf passende Tools

Autobatterietester bis zu 21 % günstiger

Neben Luft und Kraftstoff geht im Auto nichts ohne Strom. Möchte man nach der Winterpause, während der die Batterie an einem Erhaltungsladegerät hing, wissen, wie es um den allgemeinen Zustand des Akkus steht, geben Geräte wie der Topdon BT200 nicht nur Aufschluss über den Ladezustand, sondern unter anderem auch über den allgemeinen Zustand der Zellen. Aktuell ist das Gerät 21 Prozent günstiger zu haben.

Simpler in der Funktion und günstiger in der Anschaffung ist der Batterietester von Ansmann. Amazon bietet den Tester aktuell mit einem Rabatt von zehn Prozent an.

Noco Starthilfe-Powerbank um 19 Prozent reduziert

Sollte die Starterbatterie entladen sein, bietet eine Starthilfe-Powerbank schnelle Abhilfe. Die Boost XL GB50 Powerbank von Noco soll laut Hersteller Ottomotoren bis sieben Liter Hubraum und Dieselmotoren bis 4,5 l Hubraum starten können. 19 Prozent Rabatt gewährt der Versandriese Amazon aktuell auf den spannungsgeladenen Helfer.

Reifen 44 Prozent günstiger aufpumpen

Ist die Batterie in Ordnung, die Reifen aber ein wenig platt, hilft eine akkubetriebene Luftpumpe wie die Bosch EasyPump. Laut Hersteller soll die aktuell um 30 Prozent günstigere Pumpe Reifen mit bis zu einem Druck von 10,3 bar aufpumpen können.

Noch günstiger, allerdings ohne Akku geliefert, ist der Einhell Hybrid Kompressor Pressito Power X-Change. Er kann laut Angaben einen Druck von bis zu 11 bar aufbauen und zusätzlich über einen regulären Netzanschluss betrieben werden kann. Aktuell ist das Gerät 44 Prozent günstiger zu haben.