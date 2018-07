... hat sich ein Exemplar in die Hallen gestellt – und was für eins. Der 2017er Audi S3 ist scheinbar im Farbton 2D8 lackiert, besser bekannt als "Porsche-Grün", der auch schon auf anderen ...

Auch wenn Audi sich vom A3 als Dreitürer mittelfristig verabschieden wird, wahrscheinlich am Ende des aktuellen Produktionszyklus', also in etwa zwei Jahren – das Audi Forum Neckarsulm hat sich ein Exemplar in die Hallen gestellt – und was für eins. Der 2017er Audi S3 ist scheinbar im Farbton 2D8 lackiert, besser bekannt als "Porsche-Grün", der auch schon auf anderen Audi-Modellen Verwendung fand, wie zum Beispiel dem aktuellen Audi R8 oder dem Audi TT RS. Der Audi S3 in Porsche-Grün hat bereits einen Käufer gefunden, der aber noch eine Weile auf ihn warten muss und nach Auslieferung die stolze Summe von 40.000 Euro wird zahlen müssen. Dafür bekommt er neben der einmaligen Lackierung auch das ansonsten optionale 7-Gang-S tronic anstatt des Sechsgang-Schaltgetriebes der Serienausstattung. Zusätzlich hat dieser Audi S3 Fünfstern-Leichtmetallfelgen und knallrote Bremssättel. Der Audi S3 hat ein Leergewicht von knapp 1500 Kilogramm, eine maximale Zuladung 560 Kilogramm und verbraucht zwischen 6,4 und 7,1 Liter Super auf 100 km (kombiniert).

2017er Audi S3 in knalligem Porsche-Grün