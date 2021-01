Nun mischen mit dem McLaren GT nun auch die Brit:innen in der GT-Klasse mit: AUTO ZEITUNG-Redakteur Caspar Winkelmann nimmt den 620 PS starken britischen Newcomer sowie den Audi RS 7 mit 600 PS und den Bentley Continental GT V8, der 550 PS in den Ring wirft, genau unter die Lupe. Dabei sind die Rezepte, abgesehen vom Motor, höchst unterschiedlich: Der McLaren GT setzt markentypisch auf einen Mittelmotor, Audi transformiert den Großserien-A7 in einen fünftürigen Sportwagen, während Bentley das klassische GT-Rezept mit Frontmotor und bewährtem Design anrührt. Welcher Gran Turismo mit V8-Motor kann in diesem Video-Vergleich am meisten überzeugen?

