Schon in der Serie ist der Audi RS 3 nicht schwach auf der Brust. Dank einer Leistungskur von MR Racing aber dreht der Audi mit 542 PS auch Sportwagen eine lange Nase. Betörenden Fünfzylindersound gibt's obendrein!

Der Fünfzylinder des Audi RS 3 schreit geradezu nach Zuwendung. Schon ab Werk hat der Ingolstädter richtig Power (367 PS), dank 2,5 Liter Hubraum aber auch noch mächtig Reserven. Tuningschmiede MR Racing ließ sich da nicht zwei Mal bitten und holte den Audi RS 3 zu einer ordentlichen Leistungskur in die eigene Werkshalle. Änderungen am Steuergerät sind ja quasi schon Pflicht, was die Eschweiler Schrauber am RS 3 auch noch um ein modifiziertes Ansaugsystem samt Sportluftfilter ergänzen. Unterstützt solch ein Filter gerne schon einmal den Motorsound, lassen die Edelstahltröten von Friedrich Motorsport den Audi RS 3 erst recht böse auftreten. Hinzu kommt, dass sich der RS-3-Fahrer auf Knopfdruck zwischen den Soundeinstellung "Reihenhaussiedlung" und "Grüne Hölle" entscheiden darf. Mit einer größeren Downpipe versehen, lockt MR Racing schon 454 PS und 653 Newtonmeter Drehmoment aus dem Fünfzylinder. Doch das kann für MR Racing nicht der Maßstab sein, schließlich bläst MTM den Audi RS 3 auch auf über 500 PS.

Audi RS 3 mit MR-Racing-Tuning