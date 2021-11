Der Audi A9 hält sich hartnäckig als Gerücht. Kommt er wirklich? Wenn ja, zu welchem Preis? Und wie könnte der Innenraum aussehen? Wir ordnen die Informationen zum potentiellen Topmodell und einem Avant-Ableger ein und klären, was Aicon, Landjet und Artemis in diesem Zusammenhang bedeuten könnten.

Unsere ersten Informationen sagten den Marktstart des Audi A9 für 2020 voraus. Nun wissen wir: 2020 war nicht das Jahr des Audi A9, sondern des e-tron GT. Der batterieelektrische Gran Turismo ist auch in der Oberklasse angesiedelt. Das ultimative Topmodell, das die Bezeichnung A9 suggeriert, ist er aber eben nicht. Auch das zur Illustration des A9 genutzte Concept Car Prologue fand mittlerweile seinen Weg auf die Straße: Der aktuelle A8 trägt eindeutig seine Designsprache. Ist der Audi A9 also nur die unglückliche Vermischung von alten Gerüchten zu e-tron GT und A8? Diese Schlussfolgerung wäre wohl vorschnell. Besonders in China setzt Audi auf luxuriöse Topmodelle, wie jüngst erst mit dem A8 L Horch bewiesen. Ein Audi A9, mutmaßlich als Elektroauto, würde sich also speziell im Reich der Mitte sehr gut in Szene setzen.

Preis, Innenraum & Avant: Das wissen wir zum Audi A9