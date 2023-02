Audi präsentierte 2022 mit Holoride eine technische Spielerei, die gegen Reiseübelkeit helfen soll. Mit einer Virtual Reality-Brille auf der Nase und einem Controller in der Hand, soll das Reisen in zweiter Sitzreihe zum Erlebnis werden. Mit dem Holoride-System lassen sich während der Fahrt Spiele spielen oder Videos anschauen. Da die Darstellung in der VR-Brille und die Bewegung des real existierenden Autos abgeglichen werden, soll nicht nur die Übelkeit ausbleiben. Es soll einen auch vergessen lassen, dass man gerade in einem Auto sitzt. Social-Media-Redakteurin Leslie Schraut durfte das Audi Holoride System auf der CES 2023 in Las Vegas selbst erleben. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars Audi Activesphere Concept (2023) Fließheck mit Offroad-Attitüde

Auch interessant: