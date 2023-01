Der Audi A3 g-tron will besonders sauber sein. Um das zu ermöglichen, gewinnt Audi sogar mit Hilfe von eigens errichteten Offshore-Windrädern sauberes Erdgas, sogenanntes Audi E-Gas. Mit deren Strom kann in Werlte ein synthetisches Erdgas hergestellt werden, das in das deutsche Erdgas-Netz eingespeist werden kann. Der Audi A3 ge-tron hat Platz für rund sieben Kilogramm E-Gas. Sein TFSI-Motor kann sowohl Super-Benzin als auch Erdgas verbrennen und bietet eine Reichweite von bis zu 1.300 Kilometern. Wie die Technik funktioniert, erklärt unser Video.