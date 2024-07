Unterwegs im Camping-Urlaub zuverlässig und autark die Energieversorgung sicherzustellen, ist wichtig. Powerstations helfen dabei, das Problem zu lösen. An den Amazon Prime Days gibt es nun lohnende Angebote von EcoFlow!

Amazon Prime Days 2024

Am 16. und 17. Juli finden wieder die Amazon Prime Days statt. Dann können sich alle Prime-Mitglieder wieder auf viele Exklusiv-Angebote beim Online-Versandhändler freuen. Wir zeigen einige empfehlenswerte Angebote.

>>Hier gehts zur Übersicht auf Amazon<<

Starke Rabatte auf Powerstations von EcoFlow

EcoFlow River 2 Pro

Mit einem Gewicht von 7,8 kg ist die EcoFlow River 2 Pro Powerstation ein echtes Leichtgewicht. Am Prime Day ist das 1600 W starke Kompaktkraftwerk um 23 Prozent reduziert, wodurch der Preis von 649 Euro auf 500 Euro purzelt. Neben drei regulären Steckdosen bietet die Powerstation ebenfalls drei USB-A- sowie einen USB-C-Anschluss. Laut Hersteller hat die LiFePO4-Batterie eine Lebensdauer von zehn Jahren und kann 3000 Ladezyklen aushalten, bevor die Kapazität unter 80 Prozent fällt.



EcoFlow Delta 2 Max

Wem die Leistung des vorangegangenen Modells nicht reicht, kann auf die EcoFlow Delta 2 Max Powerstation zurückgreifen. 29 Prozent Preisnachlass gewährt der Hersteller am Prime Day. Somit fällt die Powerstation mit 3000 W Ausgangsleistung von 2099 Euro auf 1499 Euro. Die vier AC-Ausgänge können laut Hersteller gleichzeitig 13 Geräte mit Energie versorgen. Auch gibt EcoFlow an, dass die Batterie zehn Jahre an, bis die Kapazität unter 80 Prozent sinkt.



EcoFlow PowerStream

Auch in Sachen nachhaltige Energiequellen hat EcoFlow das passende Produkt parat. Das um 60 Prozent reduzierte Paket EcoFlow PowerStream bestehend aus einem 600 W Mikrowechselrichter und zwei starren 400 W monokristallinen Solarpanelen lässt sich mit allen Powerstationen des Herstellers erweitern. Der Prime Day-Rabatt lässt das Set von rund 854 Euro auf 339 Euro purzeln.



EcoFlow Dual Smart Generator

Einen anderen Weg wählt der um 47 Prozent reduzierte EcoFlow Dual Smart Generator. 1800 W kann diese Powerstation unter der Verwendung von Benzin generieren, 1700 W unter LPG. Die Laufzeit mit einem vollen 4-l-Tank Benzin gibt EcoFlow mit dreieinhalb Stunden an. Auch das Gewicht ist mit 29,5 kg nicht zu unterschätzen.



