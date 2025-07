Dashcam: Angebote am Amazon Prime Day 2025

Vom 8. bis zum 11. Juli findet der Amazon Prime Day 2025 statt und lockt wieder mit unzähligen Angeboten aus allen Bereichen – darunter auch Hilfsmittel für die Autoreinigung. Wir haben uns nach den besten Schnäppchen rund um Dashcams umgesehen und sie hier zum Nachshoppen gesammelt!

Bis zu 49 % auf Dashcams am Prime Day sparen

Redtiger F7N Plus Dual Dashcam

Die Redtiger F7N Plus lockt mit 4K-Frontkamera (170°) und Full-HD-Rückkamera (140°), die Unfälle oder kritische Situationen detailreich dokumentieren sollen. Dank Nachtmodus mit HDR/WDR, integriertem GPS, WLAN und App-Steuerung lässt sich die Kamera flexibel einsetzen und direkt per Smartphone verwalten. Funktionen wie Parküberwachung, G-Sensor, Loop-Aufnahme und die einfache Installation machen das Modell laut Hersteller zu einer rundum durchdachten Lösung – und aktuell am Amazon Prime Day mit 49 Prozent Rabatt erhältlich.

Redtiger F7N Touch

An zweiter Stelle mit 38 Prozent zum Prime Day folgt die Redtiger F7N Touch Dashcam, die laut Hersteller mit gestochen scharfer 4K-Frontkamera (170°) und 1080P-Rückkamera (140°) zuverlässig Tag und Nacht aufzeichnet – unterstützt durch WDR-Technologie und verbesserte Nachtsicht. Besonders praktisch: Die Kamera lässt sich per Sprachsteuerung bedienen und über einen Touchscreen bedienen. Dank integriertem 5,8-GHz-WLAN, GPS-Tracking, G-Sensor, Loop-Aufnahme und 24h-Parküberwachung bietet die Dashcam umfangreiche Sicherheitsfunktionen – inklusive kostenloser 128-GB-Speicherkarte.

Vantrue N5

Wer alles sehen will, setzt am Prime Day auf die Vantrue N5: Die 4-Kanal-Dashcam nimmt laut Hersteller gleichzeitig in 360°-Rundumsicht auf – in bis zu 1944P vorn und dreimal 1080P hinten, innen und seitlich. Mit großen Weitwinkeln (bis zu 165°) und der besonders lichtempfindlichen STARVIS 2 Nachtsicht-Technologie soll die Kamera auch bei Dunkelheit gestochen scharf aufzeichnen – inklusive Nummernschildern und Bewegungen im Umfeld. Funktionen wie GPS, 5 GHz-WLAN, Sprachsteuerung, Pufferparkmodus und ein durchdachter Privatsphäre-Modus machen die N5 zur umfassenden Sicherheitslösung für alle, die keine Kompromisse wollen. Aktuell ist das System mit 28 Prozent Rabatt erhältlich.

Viofo A129 Plus Duo

Die Viofo A129 Plus Duo bietet laut Hersteller eine besonders detailreiche Aufzeichnung – aktuell mit 28 Prozent Prime-Day-Rabatt erhältlich – mit 2K-Auflösung (60 fps) vorne und 1080P hinten soll die Kamera zuverlässig Nummernschilder, Straßenschilder und das Verkehrsgeschehen in weitem 140°-Winkel erfassen. Dank WDR-Technologie, Nachtsicht, integriertem GPS und Wi-Fi-Modul ist sie nicht nur bei Tageslicht ein verlässlicher Begleiter. Drei einstellbare Parkmodi, G-Sensor, Bewegungserkennung und App-Steuerung runden das Ausstattungspaket ab.

Vantrue N4 3 Lens

Mit der Vantrue N4 wird das Auto zum Überwachungsprofi auf Rädern: Die 3-Kanal-Dashcam nimmt laut Hersteller gleichzeitig vorn (2,5K), innen (2,5K) und hinten (1080P) auf – in gestochen scharfem HDR-Video. Dank IR-Nachtsicht, WDR/HDR-Technologie und lichtstarker f/1.5-Blende sollen selbst bei Nacht alle Details wie Nummernschilder und Bewegungen klar erkennbar bleiben. Die Kamera ist hitzebeständig bis 70 °C, verfügt über Parküberwachung, Loop-Aufnahme, Superkondensator und GPS-Funktion. Zum Amazon Prime Day gewährt der Versandriese 27 Prozent Rabatt.

Rechtslage: Sind Dashcams im Auto in Deutschland erlaubt?

Die Antwort auf die Frage, ob das Filmen mit einer Dashcam im Auto erlaubt ist, kann nicht mit einem klaren "ja" beantwortet werden. Zwar entschied der BGH vor einigen Jahren, dass die Videoaufnahmen der Mini-Kameras im Auto bei Unfall-Prozessen genutzt werden dürfen, in der Realität gibt es aber Einschränkungen, insbesondere rund um das Thema "Datenschutz". Folgendes ist in Deutschland beim Filmen mit der Dashcam zu beachten: