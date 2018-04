Alfa Romeo Giulietta (2018): Erste Informationen Sieht so die neue Giulietta aus?

So kämen Diesel-Motoren mit 136, 150, 180 und 210 PS ebenso in Frage wie ein zwei Liter großer Turbo-Vierzylinder-Benziner mit 200 PS.

So kommt die neue Giulietta mit Hinterradantrieb, nahezu ausgeglichener Gewichtsverteilung, einer völlig von Antriebseinflüssen befreiten Lenkung und einem sportlichene Fahrwerk auf den Markt.

Das Design orientiert sich an der größeren Giulia sowie an das neue Alfa-SUV Stelvio.

Die neue Alfa Romeo Giulietta (2018) kehrt zum Hinterradantrieb zurück und schnürt ein verlockendes Fahrspaß-Paket. Damit ist der Italiener in der Kompaktklasse annähernd ohne Konkurrenz!

Mit der neuen Alfa Romeo Giulietta planen die Italiener für 2018 einen Großangriff mit voller Breitseite auf die deutsche Premium-Phalanx. Wie die Neuauflage des Kompakten aussehen könnte, zeigt unsere frische Illustration. Als technische Grundlage dient eine verkürzte Plattform der größeren Giulia, was einen spannenden Technik-Aspekt mit sich bringt: Während die weit überwiegende Kompaktklasse-Mehrheit auf Frontantrieb setzt, rollt die neue Giulietta (2018) mit Hinterradantrieb zu den Händlern. Die teilweise von der Mittelklasse-Baureihe Giulia übernommene Architektur verspricht eine nahezu ausgeglichene Gewichtsverteilung, eine völlig von Antriebseinflüssen befreite Lenkung und natürlich ein sportlich abgestimmte Fahrwerk, dem es dank adaptiver Dämpfer nicht an Komfort mangelt. Alfa Romeo könnte mit einer solchen Giulietta (2018) zu seinen Wurzeln zurückkehren und die Anhänger der etwas dynamischeren Fortbewegung gleich scharenweise in die eigenen Autohäuser locken.

Alfa Romeo Giulietta (2018) mit Hinterradantrieb