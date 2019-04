Nur 15 Expemplare wurden von dem Alfa Romeo 4C Club Italia gebaut. In unter die Augen zu bekommen gleicht einem Wunder. Wer das Glück nicht hat, kann das exklusive Sondermodell im Video bestaunen!

In Monaco ist man Automobile-Superlativen wie den Alfa Romeo 4C Club Italia wahrlich gewohnt. Wie soll man da also überhaupt noch auffallen? Dieser doch schon etwas betagtere Gentleman hat eine elegante, höchstwahrscheinlich sehr teure und definitiv extrem exklusive Antwort gefunden. Er fährt Pfeife rauchend und mit einem seligen Lächeln im Gesicht mit seinem Alfa Romeo 4C Club Italia an der lachenden Menge vorbei. Von dieser Sonderedition gibt es sage und schreibe nur 15 Exemplare. Und das sorgt dann auch in Monaco noch für große Augen.