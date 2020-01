Das Angebot an Aldi-Tankstellen soll steigen: Aldi Süd plant, die Kooperation mit dem Tankstellenbetreiber Avanti auszubauen. Hier stehen die Zapfsäulen!

Die Zahl der Aldi-Tankstellen soll wachsen: Wie die Wirtschaftswoche berichtet, möchte Aldi Süd die Kooperation mit dem Tankstellenbetreiber Avanti ausbauen. Die ersten gemeinsamen Zapfsäulen entstanden im Sommer 2018 in Ludwigsburg und Stuttgart, weitere Zapfsäulen folgten in Fürstenfeldbruck, Forchheim bei Bamberg, Wasserburg am Inn und Hattersheim am Main. Aktuell gibt es bundesweit neun Aldi-Süd-Standorte mit Tankstellen. >> Filialfinder Aldi Süd Allerdings ist Aldi Süd nicht der Betreiber, sondern die FE-Trading Deutschland. Teile der Grundstücksfläche werden von Aldi Süd an das Tochterunternehmen des österreichischen Mineralölkonzerns OMV verpachtet, zu der die Marke Avanti gehört. In Österreich können Kunden schon an 79 Filialen der Aldi-Tochter Hofer tanken. Als 2009 in Österreich die erste Aldi-Tankstelle eröffnet wurde, lag der Preis für den Liter Diesel zeitweilig bei 50 Cent, was für Chaos und lange Wartezeiten gesorgt hatte. Für Fahrer von Elektroautos plant Aldi Süd zudem, die Ladeinfrastruktur an den Filialen weiter auszubauen und Schnellladestationen zur Verfügung zu stellen. Mehr zum Thema: Bei Aldi das Elektroauto laden

News Aktueller Benzinpreis (Januar 2020): So sparen! Benzin teurer, Diesel billiger

Beim Tanken auf die Tageszeit achten (Video):