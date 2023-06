Von US-Autos geht häufig eine besondere Faszination aus – gerade wenn es sich um kraftvolle Muscle Cars oder Utilities handelt. Importeur AEC erfüllt mit seinem Angebot Träume

Hand aufs Herz: Haben Sie noch nie davon geträumt, mit einem donnernden Achtzylinder über die endlosen Weiten amerikanischer Highways zu cruisen? Oder mit einem wuchtigen Fullsize-SUV

grenzenlose Freiheit zu erleben? AEC macht solche Fantasien zum Greifen nah, denn der Importeur holt eine Vielzahl an faszinierenden uramerikanischen Modellen der Marken Dodge und RAM über den großen Teich nach Europa.

Muscle Car Legende modern interpretiert

Nicht nur ausgewiesene US-Car- Fans dürften beim Namen Dodge Charger mit der Zunge schnalzen. Schließlich gehört diese Bezeichnung seit über einem halben Jahrhundert zur amerikanischen Autoszene wie Coca Cola und Burger zur dortigen Esskultur. Die aktuelle Generation, ein kraftstrotzender Viertürer, kam 2010 auf den Markt und hat sich bis heute durch zahlreiche Modellpflegemaßnahmen fit gehalten. Dennoch läuft die Produktion noch in diesem Jahr aus, der batterieelektrische Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Aber bis es soweit ist, feuert Dodge noch einmal aus allen Rohren und zelebriert das bevorstehende Produktionsende seines Muscle Cars mit zahlreichen Sondermodellen, die dank Importeur AEC aus München auch hierzulande für Fans erhältlich sind.

Die maximale Eskalationsstufe des Sportwagens im Limousinengewand trägt die martialische Zusatzbezeichnung Hellcat Redeye Jailbreak. Ein 807 PS starker HEMI-V8 mit Kompressoraufladung macht diese Modellvariante zu einer der kräftigsten Serienlimousinen aller Zeiten. Darüber hinaus ist der Charger in verschiedenen Sondermodellen erhältlich, die klassische Vorbilder zitieren – darunter der Charger Swinger und der Charger Super Bee. Beide Versionen werden von einem großvolumigen Achtzylinder angetrieben, der aus 6,4 Liter Hubraum 485 PS schöpft. Die Kraftübertragung aller Charger-Modelle erfolgt über eine Achtstufen-Automatik an die Hinterräder.

Der RAM 1500 ist ein vielseitiger Pick-Up mit hervorragenden Geländeeigenschaften. Foto: RAM / AEC

Die Utility-Experten fürs große Abenteuer

Eine Ikone mit gänzlich anderem Charakter ist der RAM, ein monumentaler Pick-up, der in den USA allerorts zum Straßenbild gehört wie bei uns kompakte SUV. Mit der üppigen Bodenfreiheit, seiner riesigen Ladefläche und dem Tanzsaal-ähnlichen Raumangebot in der Doppelkabine eignet sich der Allradler für unterschiedlichste Einsatzzwecke. Das 2023er-Line-up, das AEC nach Europa holt, beinhaltet einige Sondereditionen wie beispielsweise den Laramie Night, der mit seinem sportlichen Erscheinungsbild samt zahlreicher schwarzer Applikationen Eindruck schindet. Als Antriebsquelle fungiert hier ein 5,7 Liter großer HEMIAchtzylinder mit 401 PS. Extrarasanten Pick-up-Spaß verspricht der RAM 1500 TRX, der mit seinem 712 PS starken V8 über die Straßen und durch die Wildnis donnert.

Ein weiteres traditionsreiches Utility im AEC-Angebot ist der Dodge Durango. Das über fünf Meter lange SUV ist sowohl als R/T als auch als SRT erhältlich. Beide Varianten verfügen über einen V8, der im Fall des R/T aus 5,7 Liter Hubraum 365 PS holt, während der 6,4-Liter im SRT 482 PS leistet. Unbestrittenes Alphatier im Durango-Rudel aber ist der urgewaltige SRT Hellcat, der mit seinem 720 PS starken Kompressor-V8 aus dem Stand in 3,6 Sekunden auf Tempo 100 stürmt und damit sogar den meisten Sportwagen auf und davon spurtet.

Der Dodge Challenger Black Ghost ist eine Reminiszenz an das gleichnamige Modell aus den 1970er-Jahren Foto: Dodge / AEC

Letzter Auftritt für die Drag Strip-Ikone

Wie auch der Charger sieht der Dodge Challenger unausweichlich seinem Produktionsende entgegen. Doch das ausdrucksstarke Retro-Coupé verabschiedet sich keineswegs still und heimlich von der automobilen Weltbühne, sondern mit einem großen Knall. Mit vielen „Last Call“-Editionsmodellen begeht Dodge den Schlussakkord für den weltweit beliebten Sportwagen – etwa mit dem Dodge Challenger Black Ghost, einer Hommage an das Auto, mit dem Straßenrennen-Legende Godfrey Qualls seine Stadt Detroit in den 1970er-Jahren unsicher gemacht hat.

Wie das Original kommt das Muscle Car komplett in Schwarz mit weißen Streifen am Heck daher. Da der neue Black Ghost aber einen Hellcat-V8 mit 817 PS unter der Haube trägt, ist er ungleich stärker als das Original. Ein weiteres Sondermodell ist der Challenger Swinger, der wie das entsprechende Charger-Derivat den Dodge Dart Swinger aus der klassischen Muscle Car-Ära zitiert. Basierend auf der Scat-Pack- Ausstattung mit 492 PS starkem HEMI-V8, greift das Editionsmodell das grün-goldene Farbschema des Vorbilds auf. Einen schöneren Abschied kann man sich wohl kaum wünschen …