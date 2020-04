Abschreckungsbilder an Zapfsäulen wie auf Zigarettenschachteln? Wenn es nach verschiedenen Wissenschaftlern geht, wird das bald Realität. Warum das aus ihrer Sicht nötig ist und was die Abschreckungsbilder bringen sollen, erklärt das Video! Mehr zum Thema: Lohnen sich Premium-Kraftstoffe? Die Antwort!

News Aktueller Benzinpreis (April 2020): So sparen! Corona lässt Spritpreise weiter sinken