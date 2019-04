In Ingolstadt sorgte ein 11-Jähriger für mächtig aufsehen, nach dem er mit einem Bus eine Spritztour durch die Stadt unternahm. Dabei fuhr er nicht einfach nur mit, sondern saß selbst am Steuer. Den Schlüssel hatte er angeblich gefunden. Die Fahrt endete glücklicherweise glimpflich, als Zeugen den Jungen anhielten und die Polizeit ihn in Obhut nahm. Mehr zum Thema: Park-Genie