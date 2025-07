Spätestens wenn die Autobatterie den Dienst verweigert, ist man froh, ein Überbrückungskabel an Bord zu haben. Damit lässt sich nicht nur das eigene Fahrzeug starten, sondern auch anderen Verkehrsteilnehmer:innen helfen. Ein Überbrückungskabel besteht aus zwei isolierten Leitungen mit Zangen an den Enden, die Plus- und Minuspol der Batterie miteinander verbinden. Dabei gilt: Nicht jedes Modell eignet sich für jedes Auto.

Überbrückungskabel kaufen: Darauf kommt es an

Ein Überbrückungskabel muss zur Motorgröße passen und der DIN-Norm 72 553 oder ISO-Norm 6722 entsprechen. Der Querschnitt ist entscheidend: Bei Benzinmotoren ab zwei Liter Hubraum sollten es mindestens 25 mm2 (Kupfer) oder 40 mm2 (Alu) sein, bei größeren Motoren sogar 35 mm2 (Kupfer) oder 55 mm2 (Alu). Diesel-Pkw benötigen in der Regel ebenfalls mindestens 25 mm2 (Kupfer) oder 40 mm2 (Alu).

Das Kabel sollte biegsam bleiben, auch bei Kälte. Die Polzangen müssen isoliert sein, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Gängige Längen sind drei bis dreieinhalb Meter. Längere Kabel bieten mehr Flexibilität, benötigen aber mehr Platz. Wichtig ist auch die Qualität der Zangen: Verzahnte Kontaktflächen und starke Federn verhindern ein Abrutschen. Preislich bewegen sich Überbrückungskabel meist zwischen 15 und 50 Euro. Angesichts des Nutzens sollten sie zur Grundausstattung eines jeden Fahrzeugs gehören.

Empfehlenswerte Überbrückungskabel im Vergleich

AEG Automotive 97203 Überbrückungskabel SK 16

Dieses Starthilfekabel von AEG ist mit seiner Länge von drei Metern leicht in der mitgelieferten Tragetasche verstaut. Geeignet ist es besonders für kleinere Benzinmotoren, deren Anlasser keinen besonders starken Startimpuls benötigt.

Sakura Überbrückungskabel SS3627

Das Sakura Starthilfekabel SS3627 ist mit vier Metern nicht nur länger, sondern soll auch starke Ströme bis zu 700 Ampère verkraften. Auch hier ist die Tragetasche gleich dabei. Darauf ist sogar eine Anleitung für korrekte Starthilfe gedruckt (auf Englisch).

Autonik 121020 DIN Überbrückungskabel Alu-Kupfer

Trotz seines relativ kleinen Querschnitts von 25 mm² soll sich das Alu-/Kupferkabel von Autonik selbst für große Verbrenner eignen. Zudem besitzt das dreieinhalb Meter lange Kabel einen Überspannungsschutz und eine Tragetasche.

Überbrückungskabel richtig anwenden

Falsches Anschließen kann Funkenflug oder Kurzschluss verursachen. Wichtig ist die korrekte Reihenfolge beim Verbinden der Pole. Hinweise dazu finden sich in unserer Anleitung zum Auto Überbrücken. Ist das Auto einmal überbrückt und der Motor gestartet, sollte dieser nicht sofort ausgemacht werden. So kann die Lichtmaschine den müden Akku noch ein wenig laden.

Alternative: Starthilfe-Booster mit Akku

Wer kein anderes Auto zur Verfügung hat, kann auf Starthilfe-Booster zurückgreifen. Diese Powerbanks ersetzen im Notfall das zweite Fahrzeug. Welche Geräte empfehlenswert sind, zeigt unser Testüberblick zu Akku-Starthilfen.