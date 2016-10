The Grand Tour (2016): Trailer (Update!)

Geblödel, markige Sprüche, heiße Kisten: Der erste Trailer von "The Grand Tour" zeigt, am Konzept der einstigen "Top Gear"-Crew hat sich nichts geändert. Aus Sicht der Fans genau richtig! Start ist am 18. November 2016.



Mit einem ersten Trailer macht die neue Show "The Grand Tour" mit Ex-"Top Gear"-Modeator Jeremy Clarkson seine Fans noch kribbeliger als schon zuvor. Was hat sich geändert? Bleiben der britische Humor und die unverwechselbar-kuriosen Ideen? Die ersten Sequenzen zeigen: die einstigen "Top Gear"-Crew hat sich aber auch nicht geändert. Was aus Sicht der Fans enau das richtige sein dürfte. Schließlich machte genau jene Mischung aus technischem Verständnis und Blödelei "Top Gear" zum weltweiten Erfolg. Ob das auch für "The Grand Tour" gilt? Das wird sich spätestens am 18. November herausstellen. Dann nämlich startet "The Grand Tour" auf Amazon Prime voll durch, wöchentlich soll eine neue Folge erscheinen. Im Sommer erst veröffentlichte "The Grand Tour" Fotos auf Twitter und Facebook, die erste Studioaufnahmen für "The Grand Tour" zeigten. Wobei Studio nicht wörtlich zu nehmen ist, schließlich dreht die ehemalige "Top Gear"-Crew mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May ihre Moderationen in einem Zelt. Der Grund ist ganz einfach: Jede Folge der neuen Serie "The Grand Tour" soll in einer anderen Stadt vorgestellt werden. Den Fotos zufolge aber scheint aber die Premiere im gemütlich wirkenden "GT"-Zelt in Johannesburg gut geklappt zu haben. Lediglich James May tanzte bei der ersten Moderation aus der Reihe und vergaß, den Zuschauern von "The Grand Tour" zu winken. Übrigens: "The Grand Tour" – und damit auch dieses Zelt – kommt auch nach Deutschland! Mehr zum Thema: Chris Evans verlässt Top Gear

Erster Trailer von "The Grand Tour" veröffentlicht

Auch das Logo von der neuen Amazon-Show "The Grand Tour" ist bekannt: Vor kurzem hat Clarkson das sehr klassisch, fast schon oldschool anmutende Logo auf Twitter eingestellt. Wenige Wochen zuvor wurde auch erst das monatelange Rätselraten um den Namen des "Top Gear"-Nachfolgers gelüftet. Der Name "The Grand Tour" ist Tweets vom Moderatoren-Trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May zufolge auch Programm: Die drei werden "The Grand Tour" nämlich wöchentlich von einem anderen Ort in einem Zelt moderieren. Die wesentlich realistischeren Pläne, die neue Show "Gear Knob" zu nennen, scheiterten indes an BBC-Rechten. Doch zeigt das Trio mit dem völlig neuen Namen "The Grand Tour" auch, dass es sich von "Top Gear" endgültig abnabeln und etwas Neues auf die Beine stellen möchte. Mittlerweile ist auch klar, dass mit dem Start von "The Grand Tour" im Herbst 2016 jede Woche eine neue Folge hochgeladen wird. Fakt ist auch: In "The Grand Tour" sollen Clarkson sowie seine beiden Kollegen James May und Richard Hammond wieder auf der von "Top Gear" gewohnt unterhaltsame Art und Weise Autos testen, ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Mehr zum Thema: Jeremy Clarkson im Off-Road-Benz erwischt



Mehr zum Thema: Ex-Top-Gear Clarkson muss Schadensersatz zahlen

"The Grand Tour" startet im Herbst 2016

Mit dem Streaming-Dienst Amazon Prime hat die ehemalige "Top Gear"-Crew einen neuen Arbeitgeber gefunden – nachdem die Zusammenarbeit zwischen Clarkson und BBC unrühmlich geendet hat. Amazon seinerseits darf sich darüber freuen, mit Clarkson, May und Hammond über ein Moderatoren-Trio freuen, das in aller Welt Millionen Fans hat und dem neuen Format "The Grand Tour" zahlreiche neue Kunden einbringen könnte. Für "The Grand Tour" sind Medienberichten zufolge drei Staffeln mit je 12 Folgen á 60 Minuten geplant. Gerüchte besagen außerdem, dass Amazon Prime der Ex-"Top Gear"-Crew sowie dessen Produzenten Andy Wilman rund 4,5 Millionen Pfund je Folge (etwa 5,6 Millionen Euro) bereitstellt. Damit stellte "The Grand Tour" Amazons bislang größte Investition in eine Originalsendung dar, die zugleich eine der teuersten aus Großbritannien überhaupt ist. Aber auch auf BBC geht's weiter: Die Serie "Top Gear" startete bereits im Mai 2016 mit einem neuen Moderatoren-Team, zu dem unter anderem Formel 1-Pilot Jenson Button und Nürburgring-Legende Sabine Schmitz gehören. Mehr zum Thema: Jeremy Clarkson und der gigantische Dodge



Mehr zum Thema: Neues Top-Gear-Moderationsteam um Chris Evans

Germany, we're coming to you this autumn too. Enter to win tickets, travel & accommodation https://t.co/4sMfNPFlyt pic.twitter.com/OTTPam5bVK — The Grand Tour (@thegrandtour) 7. Juli 2016

