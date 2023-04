Die Film-Reihe von "Zurück in die Zukunft" (Englisch: Back to the Future) hat den DeLorean DMC-12 zur Zeitmaschine und damit zum Kultauto werden lassen. Im ersten Teil der Trilogie verschlägt es Marty McFly in die Vergangenheit, in der er sich im Hill Valley von 1955 wiederfindet. Die dafür aufwendig konstruierte Kulisse in den Universal Studios existiert bis heute. Doch im Laufe der Zeit wurden die Gebäude immer wieder verändert und für weitere Filme benutzt. Im Video von Flip Jupiter (siehe unten) kann man viele legendäre Häuser des Films noch gut erkennen, wie zum Beispiel die berühmte Rathausuhr, in die der Blitz einschlägt. Im Video oben gibt Leslie & Cars mit dem Audi Holoride (2023) einen Ausblick in die Zukunft des Entertainments bei Autoreisen. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Kaufberatung DeLorean DMC-12 kaufen: Classic Cars Zurück in die 80er im DeLorean

Hill Valley heute im Flip Jupiter-Video:

