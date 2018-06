Deustchland ist im WM-Fieber. Damit das auch so bleibt, haben wir Ideen, wie Sie auch unterwegs im Auto kein Spiel der deutschen Mannschaft verpassen. Unsere Tipps: DAB+, Autoradio (UKW) und Handy-Apps.

Welche Radiosender übertragen Fußballspiele der deutschen Nationalelf live im Radio? Unsere Antwort: Informations- und Nachrichtensender kommen in den nächsten vier Wochen ganz groß raus. Wichtige Spiele, wie bspw. ab dem Viertelfinale, werden sogar komplett übertragen. Auschnittsweise bleibt man in jedem Fall informiert! Die größten Chancen WM-Spiele im Autoradio mitzuhhören hat man mit einem modernen DAB+-Autoradio oder eine Nachrüstlösung mit Adapter. Die Empfangsqualität ist hervorragend! Auch über das UKW-Netz werden Ausschnitte und Spiele übertragen. Sollten alle Stricke reißen, helfen auch Apps fürs Smartphone weiter. Über Bluetooth kann der digitale Radiosender an das Multimediasystem des Autoradios gestreamt werden. Das frisst zwar Datenvolumen, man bleibt aber informiert.

DAB+ Autoradio kaufen

Hier können Sie WM-Spiele unterwegs im Autoradio mithören:

UKW/FM-Sender:

Deutschlandfunk

B5 aktuell

NDR 2

MDR Aktuell

HR-info

SWR3 und SWR1

Antenne Bayern

Bayern 3

Inforadio Berlin

WDR 1 Live

WDR 2

News Alexa im Auto nachrüsten: Erster Test! Mit Roav kommt Alexa ins Auto

DAB+ (digitaler Radioempfang im Auto):

Deutschlandfunk

B5 aktuell

HR-info

MDR Aktuell

WDR 4 event

NDR info

Inforadio RBB

Internetradio via Smartphone-Apps (funktioniert mit Bluetooth-fähigem Autoradio/alternativ Bluetooth-Adapter):

Radio.de

Radioplayer