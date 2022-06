Der kleine VW Up ist nicht gerade der Inbegriff eines Rennwagens. In der GTI-Version leistet er zwar immerhin 115 PS (85 kW), doch mit ihm bei einer Dragrace-Veranstaltung anzutreten, wäre trotzdem ein Garant zum Scheitern. Was aber passiert, wenn man den Dreizylinder-Motor auf den Schrott wirft und dem Up stattdessen einen 2,3-Liter-Fünfzylinder einpflanzt? Charlie Roberts hat es ausprobiert, dem Kleinstwagen zudem einen GT3582-Turbolader und einen Ladeluftkühler spendiert, eine VR6-Kupplung eingebaut und dem Kleinen E85-Sprit in den Tank geschüttet. Mit einem Ladedruck von 0,4 bar generiert der VW nun 282 PS (207 kW). Im Video von VeeDubRacing unten tritt der "5Up" im Dragrace an, stellt sich mit einem Ladedruck von 1,2 bar an die Startlinie und fährt eine Bestzeit! Im Video oben stellt AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut den VW e-Up in Serientrimm vor. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto VW e-Up Facelift (2019): Preis/Reichweite/Style Elektro-Up wieder bestellbar

VW Up Fünfzylinder im VeeDubRacing-Video:

