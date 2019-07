Theo Decker ist für die Fans sportlicher VW Käfer der Tuning-Papst schlechthin. In einer Zeit, als Tuning noch Frisieren hieß, gründete Theo Decker gemeinsam mit seiner Frau Isolde seine erste Werkstatt in Essen Borbeck. Fortan wurden dort die legendären Boxermotoren des VW Käfers gewartet, überholt und frisiert. Wie so ein vergrößerter Boxermotor mit 135 PS Leistung im Heck eines 1972er TDE-Käfers klingt, zeigt das 40-sekündige Sound-Video.

