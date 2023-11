Der VW ID.7 (2023) ist das neue Flaggschiff der Wolfsburger Marke und zeigt, dass sie sich der Kritik an Software und Materialien angenommen hat. Zwar nach wie vor auf der MEB-Plattform, aber mit verbessertem Elektromotor und aerodynamischer Form, hebt die Limousine sich in Sachen Fahrverhalten und Reichweite von ihrer Modellfamilie ab. Bis zu 610 km weit kommt die Basis-Version mit dem 77 kWh fassenden Akku. Der 210 kW (286 PS) und 545 Nm starke Elektromotor im Heck sorgt für ordentlich Vortrieb. Wie sich der neue VW ID.7 fährt und was er sonst noch bietet, verrät AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut im Video. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

