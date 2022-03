Mit dem VW ID. Buzz möchte der Wolfsburger Autobauer Erinnungen an den ikonischen VW T1 wecken. Ob ihm das gelingt? Darüber ist sich die Online-Redaktion der AUTO ZEITUNG uneins, wie das Streitgespräch von Tim Neumann und Alexander Koch zeigt – Pro und Contra im Kommentar!

Tim Neumann (Online-Redakteur): "Ich komme nicht um den Gedanken herum, dass man bei den Design-Sketches zum VW ID. Buzz einfach einen ID.3 auf den Unterbau eines T7 geschnallt hat. Im letzten Moment fiel dann noch einer Person ein, dass auf Seite drei im Lastenheft irgendwer was von "Retro-Optik" gekritzelt hatte, was dann noch nachträglich irgendwie in Form der Bulli-Stupsnase montiert wurde. Dass der Buzz aber keineswegs ein Schnellschuss ist, sondern in Wahrheit mehr als 20 Jahre Zeit zum Reifen hatte, rückt ihn in ein noch tragischeres Licht. Bitte nicht falsch verstehen: Der ID. Buzz ist kein furchtbares Auto und hat in der Praxis sicherlich einiges zu bieten. Doch das Ziel, ein Elektroauto und vor allem die sehr nüchtern gewordene Bus-Klasse emotional aufzuladen, verfehlt VW meines Erachtens. Wo sind die klassischen Kulleraugen-Rundleuchten, die selbst jene zum Schmunzeln bringen, die Autos generell ablehnen? Wo die unzähligen Fenster, die den Samba zur Legende machten? Vom nüchternen Innenraum mit lediglich fünf Sitzplätzen ganz zu schweigen. Stattdessen sitzt man in einem aufgeblasenen ID.3, der seine Daseinsberechtigung nur mit seiner Stupsnase und dem Heckmotor verteidigen kann." Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

VW ID. Buzz ein würdiger T1-Nachfolger? Pro & Contra im Kommentar