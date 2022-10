Wie viele Themen kann ein Youtuber in ein einziges Video packen? J.P. Kraemer so: "Ja". Sein sichtbarer Enthusiasmus bestätigt, was er eingangs des Videos auch verbal ausdrückt: Ihm gefällt der brandneue VW ID. Buzz richtig, richtig gut. Und weil er mit dem Elektro-Bulli gerne ein paar Ausflüge unternehmen möchte, dürfen da natürlich einige Verbesserungen nicht fehlen. Angefangen bei der Lackierung, die ihm für ein Retroauto zu lasch ist, weiter zum Infotainment-"Ausbau" für langweilige Stunden im Auto bis hinzu zur optimalen Liegemöglichkeit, ohne dabei das Budget zu sprengen. Wobei "Low Budget"-Camping bei einem Auto ab 64.581 Euro (Stand: Oktober 2022) wohl doch eher relativ ist. Warum J.P. Kraemer den VW ID. Buzz so liebt, welche Farbe er sich ausgesucht hat und wie er nun im Auto campen will, all das zeigt das Video von JP Performance unten. Im Video oben hat Social Media-Redakteurin Leslie Schraut den Elektro-Bulli bereits auf Herz und Nieren getestet. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Vergleich VW T1 Samba/VW ID. Buzz Trendsetter unter sich

VW ID. Buzz von JP Performance im Video:

