Beim Ratten-Tuning wird zusammengeschweißt, was nicht zusammengehört. So wie bei diesem Golf I des kanadischen Tuners Dave Aronson. Sechzehn Tage brachte dieser damit zu, das Blech eines alten Golfs auf Rahmen und Fahrgestell des VW Käfers zu zimmern. Das Ergebnis dieser Liason ist nicht viel weniger als außergewöhnlich, samt dezent getönter Frontscheinwerfer und extremen Radsturz an den Hinterreifen. Im Video könnt ihr die VW-Tuning-Ratte bewundern.

Video Mazda MX-5: Tuning-Ratte Ist das Kunst, kann das weg?