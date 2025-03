Der Krieg der Sterne findet normalerweise in fernen Galaxien mit ziemlich exotischen Namen statt – und bis 2022 am Wörthersee. Beim legendären GTI-Treffen – 2024 gabs die Neuauflage in Wolfsburg – präsentierte VW traditionell diverse Studien und Concept Cars, die alle im weitesten Sinne etwas mit dem VW Golf zutun haben. 2015 hört der unbestrittene Star auf den Namen VW Golf GTE Sport. Dahinter verbirgt sich eine heftige Mischung aus umweltschonendem Plug-in-Hybrid, Raumschiff und Rennwagen.

Der VW Golf GTE Sport Concept hetzt in 4,3 s auf 100

Nicht weniger als drei Motoren mobilisieren in der vollständig aus Carbon gefertigten Studie insgesamt 400 PS (294 kW). So sitzt vorn ein 299 PS (220 kW) starker 1,6-l-TSI, wie er auch im erfolgreichen Rallye-Polo WRC arbeitet. Im Getriebegehäuse sitzt ein unterstützender Elektromotor mit 115 PS (85 kW) und 330 Nm maximales Drehmoment, im Heck die zweite E-Maschine mit gleicher Leistung und 270 Nm.

Schaltet man in den "GTE-Modus", verteilen die Motoren gleichzeitig ihre volle Kraft an alle vier Räder und hetzen den VW Golf GTE Sport in 4,3 s auf Tempo 100. Weiter gehts bei Bedarf bis zur Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h. Bei sanfterer Gangart kehrt der Sport-Golf von Übermorgen jedoch ganz den genügsamen Plug-in-Hybriden heraus und fährt bis zu 50 km weit rein elektrisch durch die Lande – im EU-Mix sind zwei Liter Durchschnittsverbrauch möglich. Nur realistische Serienchancen kann man dem GTE Sport nicht zusprechen. Doch wer weiß, was die Zukunft bringt – vielleicht eines Tages in einer gar nicht so weit entfernten Galaxis.