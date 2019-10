Mit über 30 Millionen gebauten Fahrzeugen gehört der VW Golf zweifellos zu den beliebtesten Autos der Welt. Weltweit sind nur der Toyota Corolla und die Ford F-Serie öfters auf der Straße zu sehen, in Deutschland ist er aber unangefochten die Nummer 1. Seine siebte Generation erschien Ende 2012 und ist mit drei oder fünf Türen erhältlich. Außerdem gibt es ihn in auch als Kombi Golf Variant, als Cabrio sowie als fünftürige Hochdachversion Golf Sportsvan. 2016 soll es ein Facelift geben. Mehr Fakten gibt es in unserem Video.

