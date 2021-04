Der VW Golf 8 R (2020) ist da: Rennfahrer und R-Entwickler Benny Leuchter stellt uns den neuen Kompaktsportler im Video vor. Zu einem Preis ab 50.220 Euro (Stand: April 2021) bringt der Golf R der neuesten Generation zahlreiche Besonderheiten mit. Unter der Haube arbeitet mit dem 2,0-Liter-Turbobenziner, der seine Kraft via variablem 4Motion-Allradantrieb und Siebengang-DSG an alle vier Räder schickt, zwar ein alter Bekannter – hier ist er allerdings auf 320 PS erstarkt. Besonders spannend sind elektronische Finessen, wie ein Drift- sowie Nürburgring-Fahrmodus, die das Fahrdynamikpaket des VW Golf 8 R (2020) auf ein neuen Niveau heben.

Neuheiten VW Golf 8 R (2020): Preis/PS/technische Daten Golf R Plus endgültig vom Tisch