Nachdem der VW Golf 8 bereits Ende 2019 auf den Markt kam, erwarteten Fans des Kompakten sehnlichst den Start des VW Golf 8 GTI. Bei der ersten Gelegenheit hat sich Automann-TV den 245 PS starke GTI geschnappt und sich mit ihm auf die Autobahn begeben. Dort soll der Kompaktsportler zeigen, was in ihm steckt. Geringes Verkehrsaufkommen vorausgesetzt, möchte der Fahrer den schnellen Golf auf Top-Speed katapultieren. Das Automann-TV-Video (siehe unten) demonstiert, wie lange es dauert, bis der GTI seine Vmax erreicht. Im Video oben zeigt der VW Golf 8, wie gut er beim Crashtest abschneidet. Mehr zum Thema: Der VW Golf 8 GTI im Fahrbericht

Neuheiten VW Golf 8 GTI (2020): Preis, Motor, PS So stark ist der Golf 8 GTI

Der Golf 8 GTI auf Top-Speed im Automann-TV-Video: