Der VW Golf 8 GTI (2020) schickt sich an, die Klasse der Kompaktsportler aufzumischen. Die entscheidenden Zutaten: 245 PS und der neue Fahrdynamikmanager – eine zentrale Rechnereinheit, die die verschiedenen Dynamik-Features miteinander vernetzt. Dazu zählen die aufpreispflichtigen und stufenlos einstellbaren adaptiven Dämpfer, die elektronisch geregelte Quersperre an der Vorderachse, ESP und Traktionskontrolle sowie die variable Sportlenkung. Wie gut das alles funktioniert, zeigt der Fahrbericht im Video! Mehr zum Thema: Der VW Golf 8 im Fahrbericht

