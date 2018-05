Ist das der stärkste VW Golf 5 R 32 der Welt? Wenn man sich die Leistungsdaten des Golf 5 "R33" von Turboelite so anschaut, ist zumindest klar, dass er an der oberen Spitze der stärksten Golf mitfährt. Und das Ende der Fahnenstange scheint noch lange nicht erreicht. Immerhin konnten die Tuner die Power des Golfs in den letzten Jahrend beeindruckend anheben und tüfteln weiter am "R33".

Tuning VW Golf R: Tuning von Aspec Eckig, kantig, Aspec-Golf