VW Golf 2 GTI vs. VW Up GTI: Video Kult- gegen Einsteiger-GTI

Carwow lässt den kultigen VW Golf 2 GTI gegen seinen jüngsten Brüder – den VW Up GTI – antreten. Vier- gegen Dreizylinder, 107 gegen 115 PS und zwei Mal ein Leergewicht von unter 1000 Kilo. Wer gewinnt? Die Antwort liefert das Video unten!

VW Golf 2 GTI gegen VW Up GTI im Video: