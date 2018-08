... VW Gol GT Concept einmal genauer an, fühlt man sich durch manches Stillement an den VW Golf R400 erinnert – jener PS-starken Studie in China. Die graue Metallic-Lackierung namens ...

Das VW Gol GT Concept gibt sich so martialisch und kämpferisch wie noch nie. So steht es um dei Serienchancen des Showcars!

Wuchtig, breit und bitterböse: das VW Gol GT Concept. Er basiert auf dem runderneuerten VW Gol, die Wolfsburger Antwort auf Brasiliens Ansprüche an einen Kleinwagen. Schon seit den 1980er-Jahren nimmt der VW Gol eine zentrale Rolle in der brasilianischen VW-Modellpalette ein – was aus VW-Sicht auch so bleiben soll. Deshalb rührte das VW Gol GT Concept auf der Sao Paulo International Motor Show 2016 kräftig die Werbetrommel. Wofür sich das brasilianische VW-Designteam mächtig ins Zeug gelegt und damit sicherlich nicht nur den südamerikanischen Geschmack getroffen hat. Schaut man sich den VW Gol GT Concept einmal genauer an, fühlt man sich durch manches Stillement an den VW Golf R400 erinnert – jener PS-starken Golf-Studie in China. Im Gegensatz zu der spielt aber die graue Metallic-Lackierung namens "Cinza Volcano" mit zahlreichen Akzenten in "Lava Red". Da wäre etwa die Linie, die sich durch den Waben-Kühlergrill bis in die LED-Scheinwerfer zieht. Auch der Spoiler, der sich aggressiv in den Fahrtwind streckt, hat einen Schuss "Lava Red" abbekommen. Gleiches gilt für die Spiegelkappen und den Diffusor am Heck. Mehr zum Thema: VW Polo Nr. 6 im Fahrbericht

Neuheiten VW Polo 6 GTI (2017): Preis & Motor 6er-Polo GTI ab 23.950 Euro

VW Gol im Video:

Fotos zeigen das VW Gol GT Concept