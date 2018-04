Beim Facelift erinnert der völlig neu gezeichnete Armaturenträger eher an die SUV-Modelle der Wolfsburger als an ein Nutzfahrzeug und transportiert damit den neuen Premium-Gedanken des VW Amarok.

Die Motorenpalette des VW Amarok Facelift (2016) wird schärfer gestellt und macht den Pickup stärker denn je: Das sind Preise und Motoren!

Mit dem überarbeiteten VW Amarok Facelift (2016) wollen die Wolfsburger zu Preisen ab 32.076 Euro nicht weniger als Premium-Flair in die Arbeiterklasse bringen und gleichzeitig den Spagat zwischen Asphalt und Gelände meistern. Während sich der optische Feinschliff mit leicht geändertem Kühlergrill zurückhält, wummern beim überarbeiteten Pickup erstmalig Sechszylinder-Diesel unter der großen Haube. Der von Audi und VW Toureg bekannte Diesel mit drei Litern Hubraum ist in drei Leistungsstufen erhältlich: 163 PS (Trendline), 204 PS (Comfortline) oder 258 PS (Canyon/Aventura) – mit kurzzeitigem Overboost sind vorübergehend sogar 272 PS möglich. Beim Vortrieb des neuen Amarok besteht je nach Ausstattungsvariante die Wahl zwischen Heckantrieb, zuschaltbarem Allradantrieb oder permanentem Allradantrieb mit Torsen-Differenzial. Durch das auf bis zu 550 Newtonmeter gestiegene maximale Drehmoment klettert die Anhängelast des VW Amarok Facelift (2016) auf bis zu 3,5 Tonnen. Für die neuen V6-Motorisierungen muss allerdings der Vierzylinder-Diesel im neuen VW Amarok weichen.

Fahrbericht Neues VW Amarok Facelift (2016): Erste Testfahrt So fährt sich der geliftete V6-Amarok

VW Amarok Facelift (2016) im Video:

Preis: VW Amarok Facelift (2016) ab 32.076 Euro