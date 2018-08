Rund um den Volvo V40 kündigt sich eine ganze Modellfamilie für 2019 an. Die Concept Cars 40.1 und 40.2 zeigen in die Richtung, die Volvo in der Kompaktklasse einschlagen will. Als technische Basis dient dieCMA-Plattform!

Die Schweden haben große Pläne für den Volvo V40 (2019) und planen bei der Neuauflage einen doppelten Angriff. Mit den beiden Studien Volvo 40.1 und Volvo 40.2 haben die Schweden bereits gezeigt, wie sie die deutsche Premium-Konkurrenz in die Schranken weisen wollen. Grundlage für die bereits ziemlich seriennah wirkende Fließheck-Limousine und das Kompakt-SUV ist die neue Compact Modular Architecture (CMA). Die hochflexible Architektur soll in den nächsten Jahren zu einer ganzen Serie kleinerer Autos führen. Der Volvo XC40 und die möglicherweise als Volvo S40 antretende Kompakt-Limousine sind dabei aber nicht mehr als der äußerlich sichtbare Anfang. Denn die unterschiedlichen Karosserieformen zeigen nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten, dient die CMA-Plattform doch auch als Grundstein für völlig verschiedene Antriebskonzepte. Mindestens eine Variante des Volvo V40 (2019) soll rein elektrisch angetrieben werden, auch ein Plug-in-Hybrid ist beschlossene Sache. Daneben wird es verschiedene Varianten mit konventionellen Benzin- und Diesel-Motoren geben.

Neuheiten Volvo V60 (2018): Preis & Motoren (Update) V60 R-Design präsentiert

Studie zum Volvo V40 (2019) im Video:

Modellfamilie um den Volvo V40 (2019)

Wie groß der Anteil von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in den Volvo-Planungen der nächsten Jahre ist, wird von einer symbolträchtigen Zahl belegt: Bis 2025 wollen die Schweden weltweit mindestens eine Million Autos mit elektrifiziertem Antriebsstrang verkauft haben. Der Marktstart des ersten Mitglieds der Volvo-V40-Familie ist für 2019 geplant. Der kommende Plug-in-Hybrid in der Kompaktklasse aus Schweden wird als Volvo V40 T5 Twin Engine an den Start gehen und neben einem Elektromotor auch einen Dreizylinder-Benziner nutzen. Kombiniert werden die beiden Motoren mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, das für eine optimale Portionierung der Kraft sorgt. Abgerundet wird die Kompaktklasse-Familie rund um den Volvo V40 (2019) mit einem leistungsfähigen Infotainment- und Assistenzsystem-Paket, das sich in vielen Details an den Möglichkeiten der Flaggschiffe XC90, S90 und V90 orientiert. Mehr zum Thema: Das kostet der Volvo S90