Was wie ein verlassenes Autohaus wirkt, ist in Wahrheit die spektakuläre Sammlung über mehr als 20 Schätzchen aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Heinrich Meyer heißt der Besitzer, der seine Sammlerstücke – wie in einem Autohaus für jeden einsehbar – im niedersächsischen Scharrel parkt. Ein Youtuber hat sich diese nach "Lost Place" anmutende Halle einmal genauer angeschaut. Mehr zum Thema: Hier das Video auf Youtube direkt angucken

News Scheunenfund: 144 Traumautos in China Luxusautos unter Staubschicht

Spektakuläre Autosammlung im Video: