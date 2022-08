Dieser Asphalt hat 50 Jahre lang kein Auto mehr gesehen – die Rede ist vom Wasaga Beach Speedway in Wasaga Beach, Ontario, Kanada. Youtuber Abandoned Urbex Canada nimmt uns mit auf eine spannende Tour über diese Rennstrecke, auf der bis 1970 fast 16 Jahre lang regelmäßig Rennen stattgefunden haben. Die Natur hat das Rund zwar zurückerobert, dennoch ist die Strecke selbst noch gut zu erkennen. Auch der Asphalt präsentiert sich in einem erstaunlich guten Zustand. Ob noch Gebäude oder eine Boxengasse existieren, findet er im Video unten heraus! Übrigens: Ein ähnliches Schicksal ereilte die Opel-Rennstrecke in Rüsselsheim, wie das Video oben zeigt. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Verlassene Rennstrecke entdeckt im Abandoned Urbex Canada-Video:

