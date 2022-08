Vier Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren machten eine Spritztour durch das Münchner Stadtviertel Obermenzing. Als der Fahrer Blaulicht entdeckte, bremste er abrupt ab und vollführte ein auffälliges Wendemanöver. Was folgte, war eine der skurrilsten Verfolgungsjagden, die München wohl je erlebt hat.

