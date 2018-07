Seine Körpergröße vermasselt einem Hotelangestellten in London die Fahrt mit dem 700 PS starken Lamborghini Aventador Roadster. Der ultraflache Italiener eignet sich offenbar nur bedingt für Großgewachsene.

Beinahe hätte sich der Traum von einer Fahrt im Lamborghini Aventador Roadster für den Angestellten eines Londoner Luxus-Hotels erfüllt, doch dann zerplatzt er wenige Sekunden vor dem Start wie eine Seifenblase. Zunächst hilft der freundliche Herr vom Valet-Parking dem Besitzer des Nobelflitzers sogar noch beim Installieren der Dach-Hälften, doch genau damit bringt er sich selbst um das Fahrerlebnis mit dem offenen Zwölfzylinder-Supersportler. Denn wie das kurze Video aus der britischen Hauptstadt zeigt, will das Einsteigen in den Lamborghini Aventador Roadster gelernt sein – und zu groß sollte man auch nicht sein, sonst wird der Traumwagen zum unfahrbaren Albtraum!

Fahrbericht Neuer Lamborghini Urus (2018): Erste Testfahrt So fährt sich der neue Urus

Valet-Parker verzweifelt am Lamborghini Aventador (Video):