Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der UGreen-Handyhalter nimmt gerne auch dickere Handys in die Zange und hält sie spielfrei fest.

Der UGreen-Handyhalter im Test

Der UGreen Air Vent Gravity Phone Mount setzt auf Schwerkraft, um das Smartphone zu halten. Sobald das Telefon in den Handyhalter eingesetzt wird, schließen sich die seitlichen Klemmen durch das Gewicht des Smartphones und fixieren es. Diese Funktionsweise erleichtert das einhändige Einsetzen und Entnehmen des Telefons erheblich. Der UGreen-Handyhalter zeigt sich dabei kompatibel mit Smartphones, die eine Bildschirmdiagonale von 4,7 bis sieben Zoll aufweisen. Auch dickere Exemplare oder solche, die in Schutzhüllen stecken, passen gut in den Halter von UGreen.



Affiliate Link UGreen Handyhalter 10.82 € 15.80 € -32% Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Befriedigend (62/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 62 / 5 Vorteile Einfache Montage und Bedienung

Auch für dicke Handys geeignet Nachteile Weder dreh- noch neigbar

Rattert leer

Befestigt wird der UGreen-Halter ausschließlich an Luftausströmern. Die Halteklammern sind mit Gummi beschichtet, um den Halt am Lüftungsgitter zu verbessern und Kratzer an den Lüftungsschlitzen zu verhindern. Allerdings kann der UGreen-Handyhalter konstruktionsbedingt das Smartphone nur senkrecht halten. Auch bleibt er auf holprigen Wegen nicht völlig klapperfrei.

Die besten Handyhalter im Test (Video):

Gute Alternativen zum UGreen Air Vent Gravity Phone Mount

Hama Universal Holder

Der Hama Universal Holder ist ähnlich aufgebaut wie der UGreen Air Vent Gravity Phone Mount und lässt sich entsprechend einfach mit nur einer Hand bedienen. Nicht alle von uns getesteten Smartphones saßen allerdings spielfrei. Dafür lässt sich der Hama-Halter aber in der Neigung verstellen.



Affiliate Link Hama Universal Holder 22.05 € 22.99 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Befriedigend (67/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 67 / 5 Vorteile Einfache Montage und Bedienung Nachteile Handy nur senkrecht

Klemmt nicht spielfrei

Lamicall Car Phone Holder

Auch der Lamicall Car Phone Holder krallt sich an die Lamellen eines Luftausströmers, um das Handy zu fixieren. Für seine gummierten Doppelhalter sollten die Lüftungsgitter groß und stabil sein. Er erlaubt auch, das Smartphone horizontal auszurichten.



Affiliate Link Lamicall Car Phone Holder 9.99 € 14.98 € -33% Amazon Zum Produkt Vorteile Einfache Montage

Guter Halt für kleine und mittelgroße Handys Nachteile Benötigt große Luftausströmer

Scharfe Kante

Eoiwuy Fastcharge M20 Wireless Car Charger

Der Handyhalter von Eoiwuy ist teurer, wartet dafür aber mit einer interessanten Zusatzfunktion auf: Er lädt kompatible Smartphones kabellos und klemmt sie bei Annäherung auch automatisch ein. In unserem Vergleichstest von induktiv ladenden Handyhaltern fiel auch der sehr stabile Halt an Lüftungsgittern aller Art und Größe positiv auf.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Eoiwuy Fastcharge M20 Wireless Car Charger 28.99 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (88/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 88 / 5 Vorteile Hält und lädt sehr sicher

Einfache Bedienung

Kabellose Ladefunktion

So haben wir getestet

Wir haben sowohl Handyhalter mit Ladefunktion getestet, als auch solche, die sich damit begnügen, das Smartphone nur am Armaturenbrett zu fixieren (hier gehts zum Vergleichstest der Handhalter). In letzterem hat der UGreen-Handyhalter die Note "Befriedigend" eingeheimst. Beim Test haben wir vor allem die Funktionalität und einfache Bedienung mit Punkten belohnt. Auch die Installation sollte leichtfallen. Der Preis des Handyhalters floss nicht in die Bewertung ein.