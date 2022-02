In Großbritannien gibt es vereinzelte, ländliche Straßenpassagen, die durch kleine Flüsse führen. Meist ist das Wasser dort aber nur wenige Zentimeter hoch. Doch hat es geregnet, sind diese Furten oft selbst für Geländewagen nicht mehr passierbar. Ein Beispiel ist das Rufford Ford in Nottinghamshire. Hier scheitern Autofahrende regelmäßig an den Wassermassen auf der Straße. Doch viele steuern ihre Autos trotzdem ins Wasser, in der Hoffnung, auf der anderen Seite der Fluten anzukommen. Den programmierten Motortod zeigt das Video unten. Im Video oben vergleicht die AUTO ZEITUNG die Mercedes G-Klasse und den Mercedes Unimog in unwegsamem Gelände. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Viral Lamborghini Gallardo fährt durch Hochwasser Gallardo trotzt Überschwemmung

Autos fahren in überflutete Straße im Tom Sunderland-Video:

