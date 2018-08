Von einer Überschwemmung lässt sich dieser Lamborghini-Fahrer nicht aufhalten. Ein Video zeigt, wie der Gallardo eine geflutete Kreuzung in San Diego überquert und die möglichen Folgen ignoriert.

Mehr als nur einen Hauch von James Bond gönnte sich der Fahrer eines Lamborghini Gallardo, als er eine völlig überflutete Kreuzung in San Diego ansteuerte. Am Steuer eines SUV stellt der über die Ufer getretene Fluss in San Diego zwar eher ein Ärgernis als ein Hindernis dar, aber im nur 1,16 Meter flachen Supersportler aus Sant'Agata Bolognese sieht die Sache schon ganz anders aus. Im Video hat ein ungläubiger Beobachter festgehalten, wie der Fahrer seinen Lamborghini scheinbar ungerührt in die Fluten steuert und dabei zum Glück die Seitenscheiben geschlossen hält – denn der sündteure Supersportwagen verschwindet phasenweise ziemlich tief im dreckigen Wasser. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass Wasser in das Fahrzeug eingedrungen ist und schon ein paar Zentimeter mehr hätten genügen können, um das kühle Nass in die seitlichen Ansaugöffnungen für den mittig platzierten Zehnzylinder zu treiben. In diesem Fall wäre der kurze Ausflug in die Welt der Action-Filme nicht nur mit einem absterbenden Motor beendet, sondern auch verdammt teuer geworden.

Lamborghini Gallardo fährt durch Hochwasser (Video):

Hochwasser kann Lamborghini Gallardo nicht stoppen