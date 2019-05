Der etwas andere Trabbi hat einen Audi TT-Motor unter der Haube, Allradantrieb, original Audi-Bremsscheiben und geht in Richtung 300 PS. Aus dem Stand erreicht der Turbo-Knubbel die 100 km/h-Marke nach gerade mal 4,5 Sekunden. Noch Fragen?

Der Trabbi beherrschte ein paar Jahrzehnte das Straßenbild der DDR und Osteuropas. Heutzutage sind so gut wie alle Einheiten von der Straße verschwunden. Jetzt aber kehrt einer von ihnen mit einem brachialen Knalleffekt zurück. Ein polnischer Sammler bestückte seinen in allen Belangen stark modifizierten Trabant zuerst mit einem 1,1-Liter-Polo-Motor. Neben den offensichtlichen Änderungen am Erscheinungsbild folgten immer größere Motorisierungen: 1,3 Liter, 1,8, dann sogar die 2-Liter-Maschine aus einem Golf GTI. Und gerade als das oberste Level erreicht schien, schrottete der Trabant-Liebhaber seinen Audi TT.

Turbo-Trabbi im Video:

Trabant-Rakete mit TT-Motor und Allradantrieb