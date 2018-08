Schau an, ein Schlüsselanhänger im Turbo-Design. Mit beweglichen Teilen. Dann mal her mit der Druckluftknarre und fröhliche 10 Bar durchgepustet. Mal sehen, was passiert.

Okay, zugegeben. Die Überschrift führt ein ganz klein wenig in die Irre. Zwar muss in diesem Video ein Turbo dran glauben, aber ganz so spektakulär ist die Geschichte dann doch nicht. Der Turbo ist nämlich nur ein Schlüsselanhänger. In Form eines Turbos, komplett mit beweglichen Teilen. Wie bei einem echten Turbo eben. Und wenn der Besitzer eines solch extravaganten Schlüsselanhängers dann Langeweile bekommt, beginnt ein Selbstversuch, wie er hier zu bestaunen ist. Also her mit der Druckluftknarre und fröhliche 10 Bar durch den Turbo-Anhänger gepustet. Mal sehen, was passiert. Die Überschrift nimmt es vorweg, das Video zeigt es auf – dieser Versuch geht nicht gut aus für den armen Anhänger. Aber selber schuld! Warum muss er auch aussehen wie ein echter Turbo?

Turbo stirbt Druckluft-Tod im Video: