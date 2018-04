Laut Toyota besitzen aktuell mehr als die Hälfte aller in Westeuropa verkauften Auris-Modelle einen Hybridantrieb

Die zweite Generation der Kompaktklasse Auris wird seit 2012 produziert. Bald rollt ein Facelift in die Showrooms des japanischen Herstellers

Im Herbst 2015 rollte das Toyota Auris Facelift zu den Händlern. Wir verraten alle Informationen zu den Preisen und zu den Motoren für Limousine, Touring Sports und Hybrid!

Das Toyota Auris Facelift (2015) ist als Fünftürer und Kombi erhältlich. Die Preise starten bei 16.490 Euro. Der Auris Hybrid wird durch die neue Ausstattungsvariante "Cool" künftig günstiger, so Toyota weiter. Mit der Modellpflege senkt Toyota eigenen Angaben zufolge den Verbrauch des Hybrid-Antriebs, der mittlerweile in jedem zweiten Auris montiert ist. Bei einer Systemleistung von 136 PS stehen für das Toyota Auris Facelift (2015) ein Verbrauch von 3,5 Liter auf 100 Kilometern und ein CO2-Ausstoß von 79 g/km in der Liste. Bei den Motorisierungen ersetzt ein 1,2 Liter-Turbo-Benziner mit 116 PS den bisherigen 1,6-Liter.

Preis: Toyota Auris Facelift (2015) ab 16.490 Euro

Bei den Dieseln macht beim Toyota Auris Facelift (2015) der Zweiliter für einen 112 PS starken 1,6-Liter Platz. Daneben bietet der japanische Branchenriese für die Ottomotoren auch weiterhin den 1,33-Liter mit 99 PS und als zweiten Selbstzünder einen 1,4-Liter mit 90 PS an. Damit sind Spitzengeschwindigkeiten von 175 bis 200 km/h möglich. Die Normverbrauchswerte liegen zwischen 4,0 Litern Diesel und 5,6 Litern Benzin, was CO2-Werten von 105 bis 130 g/km entspricht. "Unsere aktuellen Stärken beim Design und beim Hybridantrieb galt es zu bewahren. Entsprechend haben wir uns die ursprünglichen Ziele für Design, Funktion, Ausstattung und Sicherheit des aktuellen Auris erneut angeschaut und auf Basis von Kundenbefragungen gezielt Prioritäten in bestimmten Bereichen gesetzt", erläutert Jens Brech, Senior Manager von Toyotas Europa-Sparte, die Maßnahmen beim Toyota Auris Facelift (2015).